Um homem, que estava só com a parte de cima da farda da Polícia Militar, foi flagrado agredindo um morador de Mussurunga, em Salvador, em meio a uma confusão. O caso aconteceu neste domingo (16).

No vídeo, é possível ver que o homem estava armado e agredindo pessoas, até atirando no chão para intimidar os moradores da localidade. De acordo com a TV Bahia, testemunhas alegaram que o possível PM teria ficado revoltado porque a vítima estava segurando o celular e assistindo o jogo do Bahia e o homem suspeitou de que estaria sendo filmado indevidamente.

Homem armado com camisa da PM dispara contra moradores de Mussurunga https://t.co/7he5KBgV4y



Suspeito pensou que estava sendo filmado indevidamente #Correio24h pic.twitter.com/XU5wlXh5Yb — Jornal Correio (@correio24horas) October 17, 2022

A situação foi controlada após uma equipe da PM chegar e conseguir pegar a arma do suposto agente. A vítima prestou queixa nesta segunda-feira (17).

Até o momento, não há confirmação de que o suspeito faz parte de fato corporação da Polícia Militar. Segundo a assessoria da PM, "a unidade policial analisa as imagens para identificar o autor. Um disparo de arma de fogo foi deflagrado pelo homem, porém ninguém foi ferido".