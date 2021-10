Homem armado com facões deixa quatro feridos em Mar Grande

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas em um ataque de um homem com dois facões e uma faca no início da tarde desta quinta-feira (21), na Praça de Mar Grande, em Vera Cruz, segundo informação da Polícia Militar. O homem, aparentemente em surto, atacou cinco pessoas, incluindo um policial militar.

O policial atirou duas vezes para para impedir o agressor de continuar atacando. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o suspeito é baleado. O homem foi baleado na nádega e na perna.

Todos os feridos, incluindo o acusado, foram socorridos. Três foram para o Hospital Geral da Ilha e de lá foram transferidos para Salvador de ambulância: Oswaldo Silva Filho, 62 anos, para o Hospital Geral do Estado (HGE) Joselino Alves dos Santos, 59 anos, e Maria Helena Brandão Lobão, 91 anos, que tem estado grave, mas estável, e vai para o Hospital do Subúrbio.

Outros dois já foram transferidos com apoio de helicóptero do Graer para Salvador. São eles Ismael da Silva, 81 anos, em estado de saúde grave, mas estável, e vai para o HGE; e Francisco Antonio Brito, 39 anos, que vai para o Hospital do Subúrbio e tem estado estável.

Uma equipe da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local. O caso foi registrado na 24ª Delegacia (Vera Cruz), que está investigando.