Homem armado com facões deixa sete feridos em Mar Grande

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas em um ataque de um homem com dois facões e uma faca no início da tarde desta quinta-feira (21), na Praça de Mar Grande, em Vera Cruz, segundo informação da Polícia Militar. O homem, aparentemente em surto, atacou um grupo de pessoas, incluindo um policial militar. A informação inicial era de que cinco pessoas haviam sido atacadas, mas já à noite a quantidade de vítimas foi atualizada.

Um policial à paisana atirou no agressor, conseguindo neutralizá-lo ao lado de uma casa em frente à praia. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir quatro disparos dados pelo policial não identificado, que já havia recuperado um dos facões. O homem foi atingido na nádega e na perna.

Todos os feridos, incluindo o acusado, foram socorridos. Três foram para o Hospital Geral da Ilha e de lá foram transferidos para Salvador de ambulância: Oswaldo Silva Filho, 62 anos, para o Hospital Geral do Estado (HGE); Joselino Alves dos Santos, 59, e Maria Helena Brandão Lobão, 91, que tem estado grave, mas estável, para o Hospital do Subúrbio.

Outros dois já foram transferidos com apoio de helicóptero do Graer também para Salvador. São eles: Ismael da Silva, 81, em estado de saúde grave, mas estável, para o HGE; e Francisco Antonio Brito, 39, que vai para o Hospital do Subúrbio e tem estado estável. Demais vítimas ainda não foram identificadas.

O Samu de Salvador também deu suporte no atendimento às vítimas, prestando os primeiros socorros no local e acompanhando os casos mais graves até os hospitais da capital baiana.

Foto: Divulgação

Uma equipe da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local. O caso foi registrado na 24ª Delegacia (Vera Cruz), que está investigando a ocorrência.

