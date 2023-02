Homem armado com revólver comprado em feira do ‘rolo’ é preso na Bahia

Policiais Rodoviários Federais prenderam um homem de 45 anos por porte ilegal de arma de fogo na BR 324, trecho do município de Riachão do Jacuípe, no noredeste do estado. A ação aconteceu na manhã de hoje (23), durante fiscalização ostensiva da PRF.

Equipe fiscalizava na altura do quilômetro 440 da rodovia, quando deu ordem de parada a um Chevrolet/Cruze, com placas de Feira de Santana (BA).

Durante a entrevista, o motorista apresentou os documentos de porte obrigatório. Nesse momento, os PRFs decidiram fazer uma vistoria no interior do automóvel, quando foi encontrada um revólver cal. 38 mm e mais 06 munições. O armamento estava escondido sob o banco do motorista e pronto para uso.

Aos policiais, o motorista disse que o revólver foi comprado em uma feira do ‘rolo’ na cidade de Rio Verde (GO).

Diante das circunstâncias, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária, para formalização do flagrante e demais procedimentos cabíveis.