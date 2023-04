Homem ateia fogo em carro de ex-companheira em Vitória da Conquista; suspeito foi preso

Um homem foi preso por atear fogo no carro da ex-companheira nesta quarta-feira (26), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O crime foi registrado por câmeras de segurança e aconteceu após uma briga.

No vídeo, é possível ver o homem se aproximando do carro e esmurrando as janelas. Em seguida, ele joga um líquido combustível no veículo, ateia fogo e foge do local.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória da Conquista solicitou medidas protetivas em favor da vítima, de 43 anos, que foi ameaçada e teve o carro incendiado. "Foi instaurado inquérito policial para apuração dos crimes de ameaça, dano e incêndio e já foi realizada oitiva da vítima, além da expedição das guias periciais. Todas as ações de polícia judiciária cabíveis estão sendo realizadas", disse a Polícia em nota ao CORREIO.