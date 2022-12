Homem confessa homicídio de enteado e é preso em Itamaraju

Um homem, de 41 anos, investigado pela morte de um adolescente de 15 anos , teve o mandado de prisão preventiva cumprido nesta quinta-feira (8) por investigadores da Delegacia Territorial (DT) de Itamaraju. Ele se apresentou na unidade policial acompanhado de um advogado e confessou a autoria do homicídio.

Desaparecido desde o dia 30 de novembro, o corpo do jovem, que é enteado do investigado, foi encontrado enterrado numa região de mata, no distrito de Itabatã. “Familiares da vítima, morta com pauladas na cabeça, registraram o desaparecimento no dia seguinte e logo as investigações foram iniciadas”, informou o titular da DT de Nova Viçosa, delegado Rui Pinheiro de Souza.

As ações investigativas foram realizadas em conjunto. “Equipes das delegacias de Nova Viçosa, Mucuri, Itamaraju e do PETO da 89ª CIPM participaram das diligências”, ressaltou o delegado.

Ainda de acordo com a autoridade policial, o suspeito levou os policiais até o local onde havia enterrado o corpo da vítima, que foi removido para o IML. Com o cumprimento da ordem judicial, o homem foi submetido ao exame de lesão corporal e está custodiado na carceragem da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) DE Teixeira de Freitas, à disposição da Justiça.