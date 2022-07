Homem 'dá banho' de gasolina em carro e exalta presidente: "é Bolsonaro!"; assista

Nesta quinta-feira (7) viralizou um vídeo de um homem que, exaltado pela redução do preço da gasolina, "deu banho" com combustível no carro.

A cena se passou num posto de gasolina em Pernambuco. O homem, ao transbordar o tanque de combustível, tira a mangueira do carro e molha todo o veículo.

Nisso, o chão do estabelecimento fica empoçado de gasolina. Durante o ato, o homem exalta o presidente Jair Bolsonaro (PL). "A gasolina baixou, é Bolsonaro", ele grita no vídeo. "Deixa derramar, lavar o pneu!" ele diz, enquanto 'dá banho' no veículo