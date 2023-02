Homem de 68 anos é agredido e morto por colega em lar para idosos na Bahia

Um idoso de 68 anos foi agredido e morto na quinta-feira (2) por um colega dentro de uma instituição que cuida de idosos, em Itabuna, no sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o idoso já estava morto.

O crime aconteceu por volta das 6h, no Albergue Bezerra de Menezes, que fica no bairro Antique. De acordo com informações do Comando de Policiamento da Região Sul (CPRS), o autor das agressões foi encaminhado, juntamente com dois funcionários do asilo, por policiais militares do 15º BPM ao Conjunto Penal de Itabuna.

Segundo informações da TV Santa Cruz, foi uma cuidadora que encontrou o idoso, identificado como Conrado de Jesus Almeida, todo ensanguentado dentro do quarto e acionou o socorro. A polícia investigará se o suspeito tem problemas psiquiátricos.