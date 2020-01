Homem desaparece após cair em córrego em Feira de Santana

Três homens caíram num córrego na tarde deste domingo (26), no município de Feira de Santana, a cerca de 100 Km de Salvador. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, um deles segue desaparecido e os outros dois conseguiram se salvar. A cidade enfrentou fortes chuvas neste dia e o fato ocorreu próximo à Estação da Embasa, no Conjunto Feira X.

Ainda conforme a corporação, uma equipe de bombeiros foi até o local por volta das 15h40, mas as buscas tiveram que ser encerradas cerca de duas horas depois porque a vítima não havia sido encontrada. Os bombeiros retornarão ao local às 6h30 desta segunda-feira (27) para retomar a procura pelo homem.

De acordo com o Climatempo, a previsão para a cidade neste dia era de sol com muitas nuvens durante o dia, mas com 86% de chance de chuvas e temperatura variando entre 19ºC e 29ºC. Já segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia em Feira de Santana estaria nublado encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Para amanhã, a previsão do instituto é de chuva novamente, com as mesmas características, mas dessa vez sem sol e com possibilidade de vento fraco a moderado, com rajadas.