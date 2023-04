Homem desaparecido em Alagoinhas é encontrado na BR-324

Um homem de 35 anos que havia desaparecido no município de Alagoinhas, há nove dias, foi localizado pela equipe do Grupo de Capturas, do Departamento de Homicídio (DHPP). Os investigadores estavam a caminho da Micareta de Feira 2023, nesta sexta-feira (21), quando encontraram a vítima desorientada na BR-324.

O desaparecimento foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT), de Alagoinhas, no dia 13 deste mês. Desorientado e apresentando desequilíbrio psicológico, o homem que passa por acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial de Alagoinhas (Caps), foi devolvido aos familiares pela equipe do DHPP, na 22ª Delegacia Territorial (DT) de Simões Filho.

A diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro, parabenizou a equipe e destacou a importância da ação. “Nosso Departamento conta com uma Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). Não podemos passar despercebidos por situações envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade social. Parabenizo a equipe do Grupo de Capturas por esta sensibilidade e compromisso com o bem da população”, destacou.

As equipes do DHPP também estão atuando nos circuitos da Micareta de Feira 2023 e também estão de prontidão para a localização de pessoas desaparecidas. Para colaborar com a Polícia Civil, o cidadão pode fornecer informações ao Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP), ligando 181.