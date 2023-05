Homem dorme em carro, se irrita ao ser acordado, ameaça e mata mulher no RJ

Isabel Cristina de Mendonça, de 49 anos, morreu atropelada no último domingo (14), Dia das Mães, quando voltava de um lanche com o filho adolescente, Matheus Henrique. Um homem, que dormia dentro de um veículo e bloqueava a passagem, não gostou de ser acordado. Ele ameaçou Isabel Cristina com uma arma e depois passou duas vezes com o carro por cima dela.

Segundo Matheus, a mãe, que conduzia o veículo em que eles estavam, parou na Rua São Sebastião, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, após identificar um carro parado, que bloqueava a passagem. Ao se aproximar do veículo, ela teria percebido a presença de um homem dormindo, e decidiu acordá-lo para verificar se ele precisava de ajuda. Irritado, o homem iniciou uma discussão. “Ele puxou o cabelo dela e a agrediu verbalmente”, contou o filho de Isabel Cristina ao G1.

“Tivemos ali uma briga corporal, e a confusão parou. Ficamos no canto da rua, conversando com outro homem”, descreveu. “Mas eu vi que ele [o agressor] estava com algum tipo de maldade na cabeça e falei para ele ir embora. Foi quando ele disse que ia me dar um tiro.”

O homem então, conforme relata Matheus, meteu a mão embaixo do banco para pegar uma arma e depois retornou ao volante.

“Ele engatou a ré, acelerou o carro e atropelou a minha mãe. Ele ouviu a pancada e acelerou mais ainda para poder passar por cima dela. Foi e voltou e fugiu do local.”

Isabel chegou a ser levada para o Hospital Azevedo Lima, mas não resistiu. Segundo a irmã, a vítima teve fraturas nos braços e nas costelas e sofreu um trauma na cabeça.

O corpo foi enterrado nesta terça-feira (16), no Cemitério São Lázaro, em Itaipu. A ocorrência foi registrada na 81ª DP (Itaipu).