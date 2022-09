Homem é achado morto dentro de carro estacionado no Aeroporto de Salvador

Um homem foi achado morto dentro de um carro que estava estacionado no Aeroporto Internacional de Salvador, na tarde da terça-feira (27).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão Especializado de Polícia Turística (Beptur) foi até o local depois de ser chamada pela concessionária que administra o espaço. A informação era de que uma pessoa estava desacordada em um carro que tinha um botijão de gás vazando.

As equipes do aeroporto encontraram o homem desacordado no início da tarde, durante uma ronda. O socorro foi acionado imediatamente, informou o Salvador Bahia Airport.

Os PMs constataram o fato quando chegaram. Bombeiros também foram chamados e estavam atuando para conter o vazamento e prestar socorro ao homem. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada também para ajudar a socorrer a vítima, mas ela não resistiu.

A perícia foi acionada e as circunstâncias da morte deverão ser apuradas agora. O nome da vítima não foi divulgado.Em nota, a administração do aeroporto se solidarizou com familiares da vítima e lamentou o caso.