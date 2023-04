Homem é agredido por guardas municipais dentro de viatura no sudoeste da Bahia

Um homem foi agredido com golpes de cassetete por guardas municipais enquanto estava imobilizado dentro de uma viatura, na cidade de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (12).

Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que o homem é colocado nos fundos da viatura e agredido. Ao gritos, o rapaz, que não foi identificado, diz que "não fez nada".

Em entrevista para rádios locais, o comandante da GCM, José de Souza informou que suspeitos armados teriam disparado três vezes contra a equipe da Guarda Municipal e fugiram. Mais tarde naquele dia, no bairro do Cruzeiro, a GCM foi acionada para averiguar uma denúncia que arrombamento de um carro. No local, a equipe localizou um dos homens em luta corporal com o dono do veículo alvo dos suspeitos.

O homem então teria sido detido pelos guardas e conduzido até a viatura. Sobre as agressões, o comandante declarou que o homem estava tentando fugir enquanto chutava os agentes, que revidaram.

Em nota, a Prefeitura de Jaguaquara informou repudiou conduta dos guardas e informou que a Procuradoria Municipal e a Comissão de Processo Disciplinar já estão tomando as "medidas cabíveis" para apuração das responsabilidades dos envolvidos.