Homem é agredido por policiais armados no interior da Bahia; vídeo

Um homem foi agredido por dois policiais militares armados, em uma lanchonete no centro de Macaúbas, no sudoeste da Bahia, no último domingo (2). Os agentes não usavam farda no momento da agressão.

Câmeras de segurança do estabelecimento mostram os PMs adentrando o local, com as armas em mãos, e os clientes correndo para fora da loja. A Polícia Militar informou que iniciou um processo de apuração do caso.

Depois, os policiais apontam as armas para um homem, socam o rosto dele e, quando a vítima cai no chão, continuam a chutando. Depois, os agressores saíram do local.

A Polícia Civil informou que a apuração será inteiramente realizada pela Polícia Militar.