Homem é arremessado de moto e cai do alto de viaduto na Bonocô

Um homem que estava em uma moto despencou de um viaduto e caiu em um canteiro localizado na Avenida Vasco da Gama na tarde desta segunda-feira (4). O acidente ocorreu por volta das 15h30.

De acordo com informações da Transalvador, houve um acidente envolvendo um carro e uma moto no Viaduto dos Engenheiros, sentido Nazaré. Dois homens estavam em uma moto quando se chocaram contra um carro e um deles foi arremessado do alto do viaduto dos Engenheiros, que passa sobre a Avenida Vasco da Gama, enquanto o outro ficou ferido, mas não caiu. O acidente aconteceu no trecho final da Bonocô, após a estação de metrô de Brotas, mas proximidades da Fonte Nova.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e socorreu as vítimas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o homem que caiu do viaduto sofreu uma fratura no rosto e foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE). O quadro de saúde dele não foi divulgado. Já a outra vítima, que também estava na moto, teve somente escoriações leves e foi direcionada para a UPA dos Barris.

Não há informações de qual dos dois pilotava a moto, nem as circunstâncias do acidente. O trânsito já foi liberado no local.