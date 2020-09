Homem é assassinado após chamar tio de 'chifrudo' nas redes sociais

Um homem de 24 anos foi morto a facadas por seu próprio tio após chamá-lo de "chifrudo" nas redes sociais. O caso ocorreu no último sábado (19) em Perolândia (GO). As informações são do Bom Dia Goiás, da TV Anhanguera.

De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, a vítima Dener Silva de Oliveira levou uma facada no peito. O tio dele, Edvaldo Marcos de Paula, de 47 anos, discutiu com o sobrinho após acreditar que Dener seria amante da mulher com quem estava se relacionando.

Conforme o boletim de ocorrência, Edivaldo foi até a casa da mulher e tentou agredi-la, mas foi contido por Dener que estava no local. Em seguida, o homem foi embora e, ao dar marcha à ré no carro, bateu no veículo do sobrinho.

Minutos depois, Edvaldo voltou à residência com os dois filhos: Linneker Santos de Paula, de 24 anos, e Marcos Vinícius Santos de Paula, de 20. Em meio a confusão, Marcos Vinícius, que estava armado com uma faca, desferiu o golpe que matou Dener. Os três fugiram do local e estão foragidos.

Ao G1, o delegado responsável pelo caso, Agnaldo Coelho, disse que “a princípio”, o post teria provocado a briga que culminou na morte, mas que ainda está investigando o caso. Os três suspeitos de envolvimento no crime estão sendo procurados.