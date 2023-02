Homem é assassinado dentro de carro no Dique do Tororó

Um homem foi morto no final da manhã deste sábado (25), no Dique do Tororó, próximo ao Vale dos Barris, em Salvador. Segundo a PM, equipes da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas após receberem uma denúncia anônima de que um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo.

O homem estava dentro de um veículo que ele havia roubado momentos antes, na Avenida Joana Angélica, segundo a PM.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os militares acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização de perícia e remoção do corpo. O caso será investigado pela polícia judiciária.

Nenhum suspeito do crime foi preso. O nome da vítima não foi divulgado.