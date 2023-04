Homem é baleado durante discussão de trânsito em Conquista; vídeo

Uma discussão de trânsito na cidade de Vitória da Conquista acabou com um homem de 35 anos baleado no último sábado (1). Imagens gravadas em um posto de gasolina, localizado na Avenida Olívia Flores, registra o momento em que um homem dá vários chutes em um veículo do tipo picape e é surpreendido por um disparo de arma de fogo. As imagens são interrompidas quando o baleado cai ao chão.

Homem é baleado durante discussão de trânsito em Conquista



A polícia já identificou o autor do disparo; vítima foi resgatada com vida #correio24h https://t.co/2v6DxTfokD pic.twitter.com/RkhL38xN59 — Jornal CORREIO (@Correio24hBA) April 3, 2023

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 77ª CIPM foram acionados para averiguar a denúncia de um homem ferido a tiros. Ao chegarem ao local, os PMs encontraram a vítima ainda com vida. O Samu foi acionado. O autor do disparo fugiu do local.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista. Conforme dados da Polícia Civil, o atirador já foi identificado e está sendo procurado. Não há detalhes do estado de saúde da vítima.