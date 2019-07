Homem é baleado em tentativa de assalto após sair de show em Salvador

Um homem ficou ferido em uma tentativa de assalto nas proximidades da Arena Fonte Nova, na madrugada deste domingo (7).

De acordo com o boletim registrado no posto da Polícia Civil no Hospital Geral do Estado (HGE), Diego Silva Paraguassu, 32 anos, estava saindo de um show no estádio quando foi abordado por suspeitos que pediram seu relógio.

Na Arena, acontecia a gravação do show do cantor Péricles. No mesmo evento, houve apresentações de artistas como Belo, Jorge Vercillo, Jeniffer Nascimento e Tiie, além da banda Harmonia do Samba.

À polícia, testemunhas afirmaram que os suspeitos diziam frases como "o barulho é doido". Como não conseguiram o relógio, fizeram os disparos contra Diego. Ele foi atingido no abdômen e na perna direita. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Na confusão, o relógio caiu e não foi levado pelos assaltantes.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.