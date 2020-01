Homem é baleado enquanto passeava com cachorro em São Caetano

Um homem foi baleado enquanto passeava com seu cachorro pela Rua José de Alencar, na Boa Vista de São Caetano na noite de terça-feira (14). Ruan Oliveira dos Santos, 24 anos, foi atingido na parte superior da coxa. Ele informou no posto de saúde do Hospital Geral do Estado (HGE), para onde foi socorrido, que os disparos foram disparados por seis homens armados.

Ainda segundo informações do boletim de ocorrências do posto policial da unidade de saúde, a vítima relatou à polícia que os homens surgiram armados, vestidos de preto e o levaram para um beco próximo à casa em que mora, onde ele foi baleado por um dos criminosos. O crime foi registrado na 4ª Delegacia (São Caetano) como lesão corporal.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro