Homem é condenado a 16 anos de prisão por homicídio em Gandu

Um homem foi condenado, na quarta-feira (23), a 16 anos de prisão por matar Márcio Trindade dos Reis durante uma festa em Gandu, no interior da Bahia.

O crime ocorreu há 24 anos durante uma festa de largo. Em janeiro de 1998, quando participavam da inauguração de uma praça em Gandu, Jivanildo Santos, o condenado, e Márcio Reis tiveram um breve desentendimento.

No curso dos festejos, quando comemoravam ao som de um trio elétrico, Jivanildo aproveitou um momento em que Márcio conversava distraidamente com uma amiga e o atingiu com disparos de arma de fogo.

Os promotores destacaram que “o denunciado não permitiu à vítima qualquer possibilidade de defesa”.

O acusado ficou foragido por anos. A sentença do Júri de ontem foi proferida pelo juiz André Luiz Britto.