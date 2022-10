Homem é condenado a mais de 13 anos de prisão por homicídio na Bahia

O homem acusado de assassinar Marcelo da Silva, vulgo “Marcelo Cigano”, no município de Cotegipe, no Extremo Oeste Baiano, em 2015, foi condenado pelo crime de homicídio ontem, dia 6, a 13 anos e 9 meses de prisão.

A condenação de Edmar Bertulino dos Santos ocorreu durante sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Barreiras, em que a promotora de Justiça Stella Athanazio de Oliveira Santos atuou na acusação.

De acordo com a promotora, no dia do crime, Edmar Bertulino e um comparsa se deslocaram de lbotirama para Cotegipe, onde se encontrava a vítima. Chegando na cidade, assassinaram Marcelo com disparos de arma de fogo e, em seguida fugiram.

A promotora de Justiça registrou que os dois homens ceifaram a vida Marcelo a mando de outra pessoa, mediante paga e promessa de recompensa.