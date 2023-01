Homem é condenado a mais de 25 anos de prisão por feminicídio em Simões Filho

Ruan Vitor Souza Santana foi condenado a 25 anos e três meses de prisão pelo crime de feminicídio cometido contra Ellen Silva de Oliveira. Ele foi condenado pelo Tribunal do Júri, em sessão realizada nesta segunda-feira (30), em Simões Filho, com base na acusação sustentada pela promotora de Justiça Mariana Pacheco de Figueiredo. As informações são do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

De acordo com a denúncia do MP, no dia 7 de maio de 2020, Ruan Vítor teria combinado um encontro com a vítima. Ele então teria buscado Ellen em casa, de onde seguiram para um local deserto, no bairro do CIA, em Simões Filho. Lá, segundo a denúncia, ele teria violentado a vítima, aplicado golpes de faca e furtado seu celular, fugindo do local logo depois. Ellen chegou a ser socorrida com vida, mas morreu dias depois em razão dos ferimentos.

O crime foi cometido em concurso material, isto é, quando mais de um crime é praticado, com os delitos de furto e estupro. Por decisão do juiz Murilo de Castro, o condenado, que já está preso preventivamente, cumprirá a pena inicialmente em regime fechado.