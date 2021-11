Homem é condenado à prisão após ofensas racistas na final da Eurocopa

Na derrota nos pênaltis da Inglaterra contra Itália na final Eurocopa, em julho, três atletas negros da seleção inglesa, Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, foram vítimas de inúmeros insultos racistas de torcedores em diversas redes sociais. Quase quatro meses após a fatídica noite em Wembley, um homem de 52 anos, identificado como Jonathon Best, foi condenado a cumprir dez meses de prisão pelos xingamentos racistas contra os atletas. As ofensas foram feitas durante uma transmissão ao vivo no Facebook após o jogo.

O julgamento de Best aconteceu no Tribunal de Magistrados de Willesden, em Londres. Segundo o CPS, que é a agência pública criminal do Reino Unido, Jonathon, que trabalha como motorista de empilhadeiras, confessou ter proferido ofensas racistas contra Rashford, Sancho e Saka.

Em um texto divulgado pelo CPS, a agência afirma que “enquanto a maioria da nação se orgulhava de os Três Leões terem alcançado sua primeira final internacional em mais de 50 anos, Jonathon Best acessou o Facebook para transmitir ao vivo uma enxurrada de abusos racistas contra os três jogadores que perderam os pênaltis durante o jogo”.

A denúncia sobre o ato racista de Best foi feita por um amigo do homem, que enviou as imagens e vídeo para a polícia. “Não há absolutamente nenhum espaço no jogo, nem em nenhum outro lugar, para o racismo”, completa a nota do CPS.