Um homem sem identificação formal foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (7), na Estrada do Povoado de Tanquinho, em Feira de Santana. Conforme informações, ele foi localizado com sinais de perfuração corto perfurante na região do olho e tinha o rosto ensanguentado.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga as circunstâncias da morte. A autoria e motivação estão sendo apuradas. Guias de perícia e remoção foram expedidas.