Homem é encontrado morto dentro de apartamento no Caminho das Árvores

A Polícia Civil investiga a morte de Raimundo Nonato Benevides Cardoso, de 55 anos, que foi encontrado já sem vida dentro do seu apartamento, na Rua do Benjoim, no Caminho das Árvores, na tarde desta sexta-feira (6).

Segundo informações da Polícia Militar, militares da 35ª CIPM/Iguatemi foram acionados pelo Cicom para atender a ocorrência. No local, os policiais encontraram o homem morto e isolou a área. Uma arma de fogo também foi encontrada no local e encaminhada à perícia.

O Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo de Raimundo. As circunstâncias da morte serão apuradas.