Homem é esfaqueado na Praça Castro Alves

O último domingo de setembro (29) foi marcado por uma madrugada violenta em Salvador e no interior do estado.

Na capital, Marcos Vinicius Silva Santa, 29 anos, foi atingido por uma facada no ombro direito, quando estava na Praça Castro Alves, no Centro. Ele teria sido golpeado por um desconhecido e socorrido por policiais militares que faziam a ronda na área. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Já por volta das 5h, Lucineide Vieira Mota, 56, foi atropelada em plena via pública, no bairro de Brotas. Testemunhas não conseguiram identificar o carro e ela foi encaminhada também para o HGE.

Na Região Metropolitana, Vinícius Ribeiro Lessa da Silva, 20, foi vítima de disparos de arma de fogo. Na noite de sábado (28), ele tinha ido cortar o cabelo com dois amigos, em uma barbearia no bairro de Saboaria, em Candeias, quando foram surpreendidos por dois homens que chegaram ao local de moto e entraram no estabelecimento atirando.

Vinicius não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo a mãe do jovem, Edna Ribeiro, a família desconhece a motivação do crime. Ele tinha uma filha de dois anos

“Vinicius não estudava e nem trabalhava no momento, mas nunca chegou comentando sobre nenhuma situação de briga que estivesse envolvido", pontuou.

Interior

Morador do município de Serrinha, Gilberto leite dos Santos, 60, estava no Bar da Meira, no bairro de Novo Horizonte, quando um homem entrou no local cobrando uma cesta básica de uma pessoa presente, identificada apenas como Liu. Após uma discussão, houve disparos de arma de fogo. Um dos tiros atingiu a mão esquerda de Gilberto, que foi socorrido e encaminhado para o HGE, em Salvador.