Homem é flagrado transportando 14 pássaros silvestres em ônibus de turismo na Bahia

Policiais rodoviários federais flagraram 14 pássaros silvestres sendo transportados ilegalmente dentro de um ônibus de turismo. O flagrante ocorreu por volta das 16h da última quinta-feira (27), na altura do quilômetro 830 da BR 116, durante fiscalização e vistoria realizada em frente a unidade operacional de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

Após os policiais abordarem o veículo, encontraram os animais presos e amontoados em gaiolas, em compartimento escuro e sem ventilação, demonstrando total falta de higiene e cuidados. Seis deles apresentavam ferimentos na cabeça. Entre as espécies apreendidas estão trinca-ferro, canário, coleirinha e curió.

O responsável pelo transporte ilegal das aves foi identificado. Ele informou aos policiais que pagou R$ 900 e levaria os pássaros para criação própria na cidade baiana de Itapetinga. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e o infrator responderá na Justiça por crime contra o meio ambiente previsto na Lei 9.605/98.

Os pássaros foram encaminhados aos cuidados do órgão ambiental local, onde receberão os primeiros cuidados para depois serem devolvidos a natureza. A PRF alerta que as denúncias nas rodovias podem ser realizadas através do telefone 191, que funciona em todo o Brasil. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar.