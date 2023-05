Homem é flagrado transportando 287 pedras de esmeraldas dentro de carro na Bahia

Um homem de 43 anos, que não teve a identidade divulgada, foi flagrado transportando 287 pedras de esmeraldas brutas, na tarde da última terça-feira (16), por volta das 15h30, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Km 225 da BR 242, nas imediações de Itaberaba, na Chapada Diamantina. O flagrante ocorreu após os policiais abordarem uma caminhonete Mitsubishi/Triton, conduzida pelo homem, que viajava ao lado do pai.

Na entrevista, os ocupantes do veículo disseram que estavam retornando de Teófilo Otoni (MG) para Campo Formoso (BA). Os policiais encontraram uma nota fiscal que constatava em seu corpo a discriminação de certa quantidade de pedras preciosas. Em vistoria no porta-luvas do carro, os policiais encontraram uma caixa de joias contendo 287 pedras de esmeraldas não lapidadas, que possui alto valor no mercado internacional.

Aos policiais, o motorista informou que é empresário do ramo de pedras ornamentais. Questionado sobre a procedência das esmeraldas, o homem disse que as pedras eram sobras de um cascalho comprado no ano passado e que não valia a pena passar pelo processo de lapidação. Logo em seguida ele contou outra versão e apresentou um certificado de origem do material, porém a quantidade informada no documento era divergente do volume apreendido.

Em seguida, a ocorrência foi encaminhada para as autoridades competentes, onde as esmeraldas foram entregues para continuidade das investigações e demais procedimentos. Vale ressaltar que a exploração mineral, popularmente conhecida como “garimpo”, não é uma atividade ilegal no Brasil. Todavia, existem procedimentos e legislações que devem ser seguidas, gerando empregos e renda de forma sustentável.