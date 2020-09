Homem é horas depois de agredir a mãe e esfaquear o pai até a morte em Eunápolis

Poucas horas depois de agredir a mãe e esfaquear o pai, na cidade de Eunápolis, no sul do estado, um homem de 37 anos, foi preso, na quarta-feira (2), por policiais da delegacia da cidade, que fica no extremo sul da Bahia. Carlos Moreira dos Santos, de 68 anos, chegou a ser socorrido, mas já chegou sem vida ao hospital.

De acordo com informações da polícia, o crime ocorreu na casa da família, por volta de 20h, após uma discussão entre pais e filho, que estava alcoolizado e sob efeito de drogas. Depois de ferir fatalmente o pai, o criminoso foi localizado e preso, no bairro Santa Lúcia, duas horas depois. Conduzido à delegacia, ele foi autuado em flagrante por homicídio e deverá ser recolhido ao sistema prisional.