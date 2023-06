Homem é investigado por se passar por adolescente para extorquir dinheiro no centro-sul da Bahia

Um homem é investigado em Paramirim, no centro-sul da Bahia, por suspeita de estelionato. Segundo a Polícia Militar (PM), durante o sábado (10), agentes da 46ª Companhia Independente (CIPM) receberam uma denúncia anônima de que havia alguém coagindo pessoas a fazer transferências via Pix.

"A guarnição realizou rondas e, na Avenida César Borges, próximo à lagoa, avistou um indivíduo com as características da denúncia", diz a nota da PM. Após a abordagem, o suspeito confessou o crime e foi levado à delegacia de Livramento de Nossa Senhora, município vizinho a Paramirim.

Por meio de um perfil numa rede social, ele se passava por uma adolescente e conversava com outros homens. Em seguida, usava outro perfil, com a foto de um policial militar de São Paulo, para acusá-los de assédio e ameaçava expor a situação se eles não fizessem as transferências bancárias.

A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil (PC). De acordo com a PC, como não tinha havido flagrante, um inquérito policial foi instaurado, a fim de apurar o crime de estelionato. "Detalhes não podem ser divulgados, por se tratar de crime contra a dignidade sexual de adolescentes", conclui o comunicado.