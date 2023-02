Homem é linchado após matar prima com golpes de madeira em Feira

Um homem de 24 anos foi agredido até a morte depois de matar a prima adolescente na zona rural de Feira de Santana, na Bahia. O linchamento é investigado pela Polícia Civil.

Arilton da Paixão, de 24 anos, teria sofrido um surto psicótico e atacou Ketelin Santos Reis, de 14 anos, com um objeto de madeira. O caso foi no distrito de Maria Quitéria, na quinta-feira (16).

No ataque, Arilton agrediu também a mãe da menina, Manuela da Silva Santos, 30 anos, que foi internada em estado grave no Hospital Clériston Andrade, segundo a TV Subaé. Já Ketelin morreu ainda no local.

As vítimas eram primas de Arilton, além de vizinhas dele.

Depois que o homem atacou mãe e filha, ele foi cercado e linchado por populares. A Polícia Civil vai ouvir testemunhas em relação ao crime.