Homem é morto a facadas dentro de bar em Camaçari

Um homem foi morto a facadas dentro de um bar na localidade da Travessa Peguary, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O crime ocorreu na noite de terça-feira (21).

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Djavan Maia do Nascimento, de 40 anos. Ele foi socorrido para uma Unidade de saúde com lesões provocadas por arma branca, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso está sendo investigado pelo 26ª Delegacia Territorial DT/Vila de Abrantes. Oitivas estão sendo realizadas para identificar autoria e motivação do crime.