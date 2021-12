Homem é morto a facadas pela namorada no sudoeste da Bahia

Um homem de 33 anos, identificado como Joab Teixeira de Souza, foi encontrado morto com golpes de faca no município de Brumado, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil, as facadas teriam sido desferidas pela namorada da vítima.

O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (20), na casa de Joab, no bairro São Jorge.

A 1ª Delegacia Territorial (DT) de Brumado, que investiga o crime, atribuiu a autoria à namorada de Joab, que está sendo procurada. Algumas testemunhas já foram ouvidas na unidade.