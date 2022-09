Homem é morto a tiros e grávida é baleada em praia de Ilhéus, no sul da Bahia

A 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus, no sul da Bahia, investiga a morte de Felipe Ariel Santos Madureira, de 29 anos, vítima de um ataque a tiros durante a manhã de sábado (17). O caso aconteceu em uma cabana na Praia do Sul, na Rodovia Ilhéus–Olivença. Segundo a Polícia Militar, a esposa dele, que está grávida, também foi baleada, no braço, e levada para o Hospital Regional Costa do Cacau, no mesmo município.

De acordo com a Polícia Civil, Felipe Ariel tinha envolvimento com tráfico de drogas, e os disparos foram feitos por dois homens que estavam a pé. A mulher não teve a identidade divulgada, e não há informações sobre o estado de saúde dela nem o do bebê. Além disso, nenhum suspeito do crime foi preso até agora.