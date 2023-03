Um homem foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (28), na Rua Aristides de Oliveira, na ladeira da Praça de Santa Mônica, em Santa Mônica, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, ele estava em uma caminhonete quando dois suspeitos numa motocicleta efetuaram os disparos. O homem ainda não foi identificado.

Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia. A autoria e motivação do crime serão investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).