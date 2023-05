Homem é morto a tiros na Avenida Octávio Mangabeira

Um homem foi morto a tiros na avenida Octávio Mangabeira, em Piatã, na noite da segunda-feira (29). A vítima foi identificada como Antônio Carlos Viana dos Santos, de 45 anos.

Conforme a Polícia Civil, O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa apura o crime. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado pelos PMs para a realização da perícia e remoção dos corpos.

Equipes do Serviço de Investigação de Local de Crime estiveram no local realizando as primeiras diligências investigativas e expediram as guias de remoção e de perícia, para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A autoria e a motivação são apuradas.