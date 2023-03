Homem é morto a tiros na Ladeira da Barra

Um homem foi morto a tiros próximo à Ladeira da Barra, na noite de quinta-feira (23). Ele foi identificado como Jorge Anderson Lima Santos Mezi, 41 anos.

O crime aconteceu por volta das 19h, na Rua Raul Drummond. Segundo informações da Polícia Militar, um homem que estava em um veículo presenciou o momento em que a vítima foi baleada. Dois homens que estavam em uma moto seriam os autores dos disparos.

Policiais da 11ª CIPM que estavam no Largo da Vitória foram acionados por testemunhas e foram até o local. Ao chegarem, os PMs já encontraram Jorge morto.

O Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) expediu as guias para perícia e remoção e realizou as primeiras diligências para apuração de autoria e motivação do delito. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).