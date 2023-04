Homem é morto a tiros no bairro de Nazaré

Um homem, identificado como Alex José da Silva, de 45 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo no bairro de Nazaré, na manhã desta quarta-feira (12). De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais militares foram acionados por populares, que informaram que havia um homem morto na Ladeira da Palma, em Nazaré, na região da Mouraria. Ao chegar lá, a PM constatou o fato e isolou o local para perícia.

Segundo a Polícia Civil, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estão fazendo os levantamentos iniciais. Não foi divulgado quantos tiros a vítima levou nem qual foi a arma utilizada no crime, informações que só devem constar no laudo pericial.

Guias de perícia e remoção foram expedidas pela Polícia Civil. Ainda não há dados quanto à autoria e à motivação.