Homem é morto após levar tiro de amigo durante caça a javalis

Um homem, de 48 anos, morreu após ser atingido acidentalmente por um tiro disparado pelo próprio amigo, de 29 anos, durante caçada a javalis na manhã de sábado, 6, em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o caso foi registrado na Estrada de Pinda-Rural, por volta das 10h30, onde um grupo de amigos se reuniu para caçar.

Conforme as investigações, um dos homens realizou um disparo para atingir o animal, sem perceber que o amigo estava na linha do tiro. Acabou sendo ferido e morreu no local.

“Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência em que um grupo de amigos se reuniu para caçar javalis. Na ocasião, foi constatado que um homem, de 29 anos, realizou um disparo com objetivo de atingir o animal, sem perceber que a vítima, de 48 anos, estava na linha de tiro e acabou sendo atingido, levando-o a óbito”, disse a SSP.

Em razão do local da caçada ser de difícil acesso, segundo a SSP, o corpo da vítima foi retirado na manhã de domingo, com o apoio de integrantes do Águia, helicóptero da polícia, que realizaram diligências no local.

A Polícia Civil segue investigando a ocorrência. O caso foi registrado pelo plantão da Delegacia Seccional de Taubaté como homicídio culposo - quando não há a intenção de matar. De acordo com a SSP, a polícia também pediu exames periciais junto ao Instituto de Criminalística (IC).