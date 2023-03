Homem é morto com tiro na cabeça após desentendimento em Itinga

Um homem de 42 anos foi morto a tiros no Largo do Isaque, em Itinga, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na noite de quinta-feira (2). De acordo com informações preliminares, o crime aconteceu depois de um desentendimento entre a vítima e um outro homem, que fugiu após o delito.

Valter Santos Gonçalves foi atingido na cabeça. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu aos ferimentos.

A 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga) investiga o caso. Ainda não detalhes sobre autoria e motivação.