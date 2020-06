Homem é morto nas imediações do Mercado Popular da Ladeira da Água Brusca

Um homem de 32 anos, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros, por volta das 5h desta segunda-feira (8), nas imediações do Mercado Popular de Água de Meninos, na Ladeira da Água Brusca. Em nota, a Polícia Militar informou que, por volta das 5h10, policiais militares da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Comércio) foram acionados pelo Centro de Comunicação Integrada (Cicom), órgão da Secretaria de Segurança Pública (SSP) para atender a ocorrência de homicídio.

"No local, a guarnição constatou o fato, havia um homem de 32 anos, morto por disparos de arma de fogo". A área foi isolada o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) acionado. Populares informaram no local que a vítima seria um empresário, mas não confirmaram se ele tinha negócios no Mercado Popular.

Vários curiosos se aglomeraram no local em volta do corpo. A Polícia Técnica esteve no local para periciar o corpo, que estava estendido em via pública. A Polícia Civil vai investigar a autoria e motivação do crime.