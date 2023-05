Homem e mulher são mortos a tiros no Centro de Salvador

Um homem e uma mulher, que não tiveram seus nomes identificados, foram mortos por disparos de arma de fogo na madrugada desta sexta-feira (5), na Rua do Cabeça, no Centro de Salvador. Eles chegaram a ser socorridos ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram aos ferimentos. Um outro homem, também baleado, foi encaminhado a uma unidade de saúde da capital.

De acordo com a Polícia Militar, militares do 18º BPM foram acionados para averiguar denúncia de que homens no interior de um veículo estavam realizando disparos de arma de fogo, na Rua Carlos Gomes, no bairro Centro. No local, encontraram as três vítimas feridas, que foram socorridas para o Hospital Geral do Estado.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil investiga a autoria, motivação e circunstâncias do crime. Nenhum suspeito foi localizado ou preso.