Um homem foi preso por policiais militares da Delegacia Territorial de Sento Sé na quinta-feira (4), após agredir seu enteado de 15 anos com golpes de vassoura, na Rua 08 do bairro Elias Alves, no município de Sento Sé.

De acordo com relatos de moradores nas redes sociais, o jovem já vinha sofrendo agressões físicas do padrasto há bastante tempo.

Procurada, a Polícia Civil informou que expediu guias de perícia para o adolescente. Oitivas estão sendo realizadas para apurar o fato.