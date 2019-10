Homem é preso ao tentar roubar botijão de gás na Av. San Martin

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (22) após tentar furtar botijões de gás num depósito na Avenida San Martin, em Salvador. Erivaldo Santos do Reis, 25 anos, foi socorrido por policiais militares para o Hospital Geral do Estado (HGE) ao se machucar depois de cair do telhado dentro do estabelecimento.

De acordo com o boletim de ocorrências do posto policial da unidade de saúde, na queda, Erivaldo sofreu torção no tornozelo esquerdo e escoriações na perna direita.

Ele foi socorrido por policiais da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pirajá).

Ainda conforme o boletim, o proprietário do estabelecimento denunciou o suspeito à polícia. O caso foi registrado na Central de Flagrantes.

*Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro