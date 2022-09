Homem é preso após armazenar pornografia de crianças e recém-nascidos

Depois que o ator José Dumont foi preso com materiais pornográficos de crianças, a Polícia Federal tem intensificado investigações de outros casos espalhados pelo país. Desta vez, um homem de 40 anos foi preso em flagrante com armazenamento de pornografia de menores e até recém-nascidos.

A prisão aconteceu na zona sul de Teresina, no Piauí, nesta quarta-feira (21), segundo o g1. Além de armazenar em computadores, ele também compartilhava o material nas redes sociais. A polícia conseguiu apreender um cartão de memória com fotos e vídeos sexuais infanto-juvenil. O celular do suspeito também foi apreendido.

As investigações iniciaram após um relatório que o Núcleo de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. Na procura, um usuário que armazenava milhares de arquivos pornográficos foi localizado que, para fugir de ser encontrado, ainda contava com o compartilhamento em um aplicativo específico para não ocorrer o rastreamento.

José Dumont

O caso repercutiu no Brasil inteiro. Além de ser acusado de pornografia infantil, o ator também é suspeito de ter estuprado uma criança de 12 anos. Aos advogados, Dumont alegou que o menor era seu apadrinhado e que todo o material era fruto de pesquisa para estudos de um personagem.

José Dumont está preso no presídio de Benfica, no Rio de Janeiro. Em sua casa, a Polícia Civil encontrou mais de 240 materiais, entre fotos e vídeos explícitos de crianças. Ele negou que fazia parte de uma rede de compartilhamento de materiais pornográficos na web.