Homem é preso após atear fogo em casa com ex-mulher e enteada dentro

Um homem foi preso após atear fogo na casa onde morava sua ex-companheira e a filha dela, de 10 anos, na zona rural de Belo Campo, no sudoeste baiano. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (26).

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), antes de incendiar a casa, que ficou totalmente destruída, o criminoso chegou a ferir a mulher com uma faca. A filha da vítima também teve ferimentos leves. As duas receberam atendimento médico e passam bem.

Como o homem foi flagrado pela polícia enquanto ateava fogo na casa, ele foi preso em flagrante. Ainda segundo a SSP, o imóvel onde a vítima estava não era dela, e sim de um familiar.

Detido, o homem foi levado para o Distrito Integrado de Segurança Pública, em Vitória da Conquista, e, depois, será encaminhado para unidade prisional.