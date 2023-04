Um homem foi preso após agredir com um soco uma mulher durante a Micareta de Feira de Santana, na noite da sexta-feira (21).

Uma briga generalizada aconteceu no local depois de um caso de furto. A cena foi registrada por um cinegrafista da TV Subaé, afiliada da TV Bahia. A cena mostra que a mulher dá alguns tapas nas costas do homem, que vira e dá um soco na cara dela.

Veja:

Homem é preso após dar soco no rosto de mulher na Micareta de Feira https://t.co/aWze4ofevn



Cena foi flagrada por cinegrafista da TV Subaé #Correio24h pic.twitter.com/Ql9Br3riNN — Jornal CORREIO (@Correio24hBA) April 22, 2023

A vítima caiu no chão e chegou a ficar desacordada. Ela ficou com um hematoma no queixo e foi atendida no local. O agressor tentou fugir correndo, mas foi alcançado por policiais militares e levado para delegacia. Ele deve responder por lesão corporal.

"Essa mulher foi agredida tão somente pela condição de ser mulher. Quando ele olhou e viu, se visse outro homem, será que ele teria a mesma reação? As imagens provam que não", disse a delegada Clécia Vasconcelos, titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Feira), em entrevista à TV Bahia.