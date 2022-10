Homem é preso após estuprar e roubar a ex-companheira na Bahia

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na última segunda-feira (3), o suspeito que ameaçou, agrediu, roubou e violentou sexualmente a ex-companheira, em Mairi, no centro-norte baiano. O homem de 30 anos manteve a vítima, uma mulher de 43 anos, em cárcere privado entre os dias 2 e 3 de outubro, período no qual a ameaçou, agrediu e estuprou.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome divulgado, também levou o celular da vítima. O aparelho, já destruído, foi localizado junto com o suspeito, em uma fazenda onde o irmão dele trabalhava.





O homem ainda responde a quatro ações penais contra três mulheres diferentes, todas de violência doméstica. De acordo com o apurado pela Delegacia Territorial de Mairi, a vítima mais recente do autor já havia sido agredida no início deste ano, quando ambos residiam em Camaçari.

A Polícia Civil já pediu a decretação da prisão preventiva do autor e aguarda análise do Poder Judiciário.

O suspeito pode responder pelos crimes de ameaça, lesão corporal no âmbito de violência doméstica, cárcere privado, roubo e estupro, além de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Ele está custodiado em uma unidade policial da região.