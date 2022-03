Homem é preso após fazer companheira refém durante operação em Valéria

Uma mulher foi feita como refém por seu companheiro durante a Operação Boderline, na Boca da Mata de Valéria, na manhã desta quarta-feira (2). Ele é alvo da operação, acusado de homicídios e tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, o homem recebeu a polícia a tiros e usou a companheira como refém para se proteger da polícia. Com mandado de prisão em aberto, ele acabou detido.

O caso aconteceu na Rua São Raimundo. Uma equipe da Coordenação de Operações Especiais (COE) realizou a negociação com o traficante.

Segundo a polícia, um fuzil utilizado pelo acusado e diversas munições foram apreendidos. A Operação conjunta da Polícia Civil e interagências visa coibir o aumento de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), cumpre mandados de prisão de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação conta com mais de 200 policiais do DHPP, SI da SSP, AEXPJ, DIP, Draco, Depom, DCCP, Polinter, COE, PRF, SEAP, e da Polícia Militar as unidades do COPPM, Patamo, Cipe/Polo, das Rondesps BTS e RMS, do Batalhão Rodoviário, Bepe e da 31ª CIPM e a Polícia Rodoviária Federal.